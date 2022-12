Η αθλήτρια του WNBA, Μπρίτνεϊ Γκράινερ, έμεινε τελικά ελεύθερη από τη Ρωσία, μετά από ανταλλαγή κρατουμένων και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, συναντήθηκε με τη σύζυγό της για να της ανακοινώσει και προσωπικά τα θετικά νέα.

Η 32χρονη Γκράινερ, διεθνής με τις ΗΠΑ στο μπάσκετ γυναικών, είχε συλληφθεί από τις ρωσικές αρχές τον περασμένο Φεβρουάριο για διακίνηση ναρκωτικών και στις 4 Αυγούστου καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια κάθειρξης. Το γεγονός δημιούργησε νέα προβλήματα στις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία, αλλά τελικά βρέθηκε η λύση, με την ανταλλαγή της με τον Ρώσο κρατούμενο Βίκτορ Μπουτ, ο οποίος και βρισκόταν τα τελευταία 12 χρόνια σε φυλακή του Ιλινόις, έχοντας καταδικαστεί για εμπορία όπλων.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν αποκάλυψε λοιπόν ότι η ανταλλαγή των δύο κρατουμένων ολοκληρώθηκε και η Γκράινερ βρίσκεται με αμερικανικές δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία, ενώ τις επόμενες ώρες θα επιστρέψει στην πατρίδα της. Για το λόγο αυτό μάλιστα, κλήθηκε και η Σερέλ Γκράινερ στο Οβάλ Γραφείο, όπου και ενημερώθηκε για τις εξελίξεις.

«Είναι ασφαλής. Βρίσκεται σε αεροπλάνο. Είναι καθ’ οδόν για το σπίτι της», της είπε ο Μπάιντεν στη συνάντησή τους, ενώ η ίδια ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο για τις προσπάθειες να απελευθερώσει τη σύζυγό της και ανέφερε: «Στέκομαι εδώ ενώ κατακλύζομαι από συναισθήματα».

NEW: Pres. Biden says Brittney Griner “represents the best about America.” “We never forgot about Brittney, we’ve not forgotten about Paul Whelan, who’s been unjustly detained in Russia for years.” pic.twitter.com/2hy67tR1T8

Russian state media video, verified by The New York Times, shows the prisoner exchange of Brittney Griner and Viktor Bout, the convicted Russian arms dealer known as “the Merchant of Death,” at an airport in the United Arab Emirates. https://t.co/sw6OPSRgrI pic.twitter.com/QTAYQUZDk8