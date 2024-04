Ο Τζοέλ Εμπίντ αποκάλυψε ότι πάσχει από την παράλυση Bell

Ο Τζοέλ Εμπίντ πέτυχε 50 πόντους στο τρίτο παιχνίδι των Φιλαδέλφεια Σίξερς με τους Νιου Γιορκ Νικς για τα πλέι οφ του NBA και αμέσως μετά αποκάλυψε ότι πάσχει από την παράλυση Bell.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη μείωση του σκορ από τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στη σειρά με τους Νιου Γιορκ Νικς, ο Τζοέλ Εμπίντ μίλησε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό με την ασθένεια Bell Palsy, η οποία και έχει “χτυπήσει” το πρόσωπό του, παραλύοντας την αριστερή πλευρά του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανοκονγκολέζος σέντερ δήλωσε τα εξής: “Νομίζω ότι όλο αυτό ξεκίνησε πριν από το παιχνίδι με το Μαϊάμι για τα play-in. Είχα ημικρανίες και νόμιζα ότι δεν ήταν κάτι. Συνήθως δεν μου αρέσει να το τσεκάρω, αλλά συζήτησα με κάποιον. Για αυτό με το Μαϊάμι δεν ένιωθα καλά. Η αριστερή πλευρά του προσώπου μου, το στόμα και το μάτι μου έχουν επηρεαστεί. Είναι ενοχλητικό. Είναι δύσκολο, αλλά δεν τα παρατάω. Είναι ατυχές, έτσι το βλέπω, αλλά δεν αποτελεί δικαιολογία. Πρέπει να συνεχίσω να παλεύω”.

