Ο Τζον Πουλακίδας θα υπογράψει two-way συμβόλαιο με τους Ντάλας Μάβερικς

Ετοιμάζεται να αγωνιστεί στο NBA ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ
Ο Τζον Πουλακίδας
Ο Τζον Πουλακίδας σε αγώνα του κολεγιακού πρωταθλήματος στις ΗΠΑ (Photo by Erica Denhoff/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)

Την ευκαιρία που έψαχνε στο NBA, φαίνεται ότι θα πάρει ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ, Τζον Πουλακίδας, αφού εξασφάλισε ένα two way συμβόλαιο στους Ντάλας Μάβερικς.

Μετά από ένα ολιγοήμερο συμβόλαιο στους Λος Άντζελες Κλίπερς, ο Τζον Πουλακίδας αγωνίστηκε στη θυγατρική ομάδα των Ντάλας Μάβερικς, έχοντας 12,5 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Οι πολλοί τραυματισμοί και η… ανοικοδόμηση των Τεξανών όμως, αναμένεται πια να του επιτρέψουν να αγωνιστεί και στο NBA, αφού θα υπογράψει ένα two way συμβόλαιο, για να μπορεί να παίξει και με την πρώτη ομάδα των Ντάλας Μάβερικς, σύμφωνα με αμερικανικό ρεπορτάζ.

