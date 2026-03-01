Ο Τζον Πουλακίδας θα υπογράψει two-way συμβόλαιο με τους Ντάλας Μάβερικς

Την ευκαιρία που έψαχνε στο NBA, φαίνεται ότι θα πάρει ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ, Τζον Πουλακίδας, αφού εξασφάλισε ένα two way συμβόλαιο στους Ντάλας Μάβερικς.

Μετά από ένα ολιγοήμερο συμβόλαιο στους Λος Άντζελες Κλίπερς, ο Τζον Πουλακίδας αγωνίστηκε στη θυγατρική ομάδα των Ντάλας Μάβερικς, έχοντας 12,5 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Οι πολλοί τραυματισμοί και η… ανοικοδόμηση των Τεξανών όμως, αναμένεται πια να του επιτρέψουν να αγωνιστεί και στο NBA, αφού θα υπογράψει ένα two way συμβόλαιο, για να μπορεί να παίξει και με την πρώτη ομάδα των Ντάλας Μάβερικς, σύμφωνα με αμερικανικό ρεπορτάζ.