Μετά από μια τρομερή σεζόν πέρυσι, η οποία τελείωσε άδοξα στα play off, οι Νιου Γιορκ Νικς “βολοδέρνουν” φέτος, με τον ηγέτη τους, Τζούλιους Ραντλ να βρίσκεται στο προσκήνιο της κριτικής.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αναδείχθηκε πιο βελτιωμένος παίκτης την περσινή σεζόν, αλλά φέτος έχει κάνει αρκετά άσχημα ματς, με αποτέλεσμα να αποδοκιμάζεται ακόμη και από τους οπαδούς της ίδιας του της ομάδας.

Στο παιχνίδι κόντρα στους Σέλτικς λοιπόν, ξέσπασε εναντίον τους μετά από ένα χαμένο καλάθι, κάνοντας χειρονομία αποδοκιμασίας (με το δείκτη προς τα κάτω) εναντίον τους, ενώ δεν σταμάτησε και τα… γαλλικά προς την κερκίδα, σε όλο το ματς.

