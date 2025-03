Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την νίκη κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη με 1-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι στο «City Ground», με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να το γιορτάζει στις εξέδρες μετά τη λήξη του αγώνα και στη συνέχεια να δίνει συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές της ομάδας στα αποδυτήρια.

Το γκολ Χάντσον – Οντόι έκρινε τον αγώνα υπέρ της Νότιγχαμ Φόρεστ, απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι, ένα αποτέλεσμα που είδε από το «City Ground» ο ισχυρός άνδρας των «reds» Βαγγέλης Μαρινάκης.

Όπως είναι λογικό ο ίδιος ήταν κάτι παραπάνω από χαρούμενος για τη νίκη της ομάδας του, που είναι πολύ κοντά στο να βγει στο Champions League της σεζόν 2025/26 με τον σύλλογο να ζει τις μεγάλες στιγμές.

Μάλιστα, κατά την επιστροφή των παικτών στα αποδυτήρια, ο Μαρινάκης περίμενε στη φυσούνα και τους συνεχάρη έναν-έναν για τον θρίαμβο απέναντι στους Citizens.

