Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στην Αγγλία για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Γουέστ Χαμ και είχε τη χαρά να πανηγυρίσει από κοντά την πρώτη νίκη της ομάδας του στην Premier League, μετά από 23 ολόκληρα χρόνια.

Ως “ισχυρός άνδρας” της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Μαρινάκης αποθεώθηκε από τον κόσμο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ενώ η κάμερα τον “έπιασε” λίγο αργότερα να κάνει το σταυρό του και να φιλάει εικόνα της Παναγίας στην κερκίδα.

Η ομάδα του περίμενε την επικύρωση του γκολ που πέτυχε o Αβογινί και το άγχος του Μαρινάκη ήταν έκδηλο στην κερκίδα. Τελικά το γκολ μέτρησε και ήταν το μοναδικό της αναμέτρησης, αφού η Γουέστ Χαμ έχασε και πέναλτι στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 1-0.

Forest owner Evangelos Marinakis praying to the VAR gods, to no avail 🙌 pic.twitter.com/2od9tc27Ws