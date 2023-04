Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα για επένδυση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός και της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλη Μαρινάκη, σε τρίτη ομάδα στο εξωτερικό, με τη Ρόμα να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Η “Sun” είχε γράψει πριν λίγες ημέρες ότι ο Μαρινάκης θέλει να επενδύσει σε σύλλογο της ιταλική Serie A και πλέον συνδέουν τον “ισχυρό άνδρα” του Ολυμπιακού με τη Ρόμα, εξαιτίας και της Λίνας Σουλούκου.

H πρώην γενική διευθύντρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ανέλαβε πριν λίγες ημέρες διευθυντικό ρόλο στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο και στην Ιταλία υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να φέρει και τον Μαρινάκη στη Ρόμα, αρχικά ως μικρομέτοχο. Η ομάδα της Ρώμης ανήκει εδώ και δύο χρόνια στην αμερικανική εταιρεία, The Friedrik Group, η οποία και κατέχει το 86.8%, έχοντας δαπανήσει ένα ποσό της τάξης των 750 εκατομμυρίων ευρώ, για την εξαγορά της.

Nottingham Forest owner, Evangelos Marinakis, could be set to invest in Serie A side, AS Roma



