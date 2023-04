Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός και της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Αγγλία, Βαγγέλης Μαρινάκης, εμφανίζεται να εξετάζει την αγορά και μίας ακόμη ομάδας, αυτή τη φορά στην Ιταλία.

Δημοσίευμα της βρετανικής “The Sun” υποστηρίζει ότι οι σύμβουλοι του Βαγγέλη Μαρινάκη αναζητούν μία καλή ευκαιρία στη Serie A, για να καταφέρει ο “ισχυρός άνδρας” του Ολυμπιακού να επενδύσει και σε μία ομάδα του ιταλικού πρωταθλήματος.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας έχει την οικονομική δύναμη για να αγοράσει και μία τρίτη ομάδα, χωρίς αυτό να επηρεάσει την παρουσία του στη Νότιγχαμ Φόρεστ και αν βρει κάτι που να τον ενδιαφέρει στη Serie A, θα κάνει κίνηση για εξαγορά.

