Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα βραβευτεί με το European Golden Boy Career Award

Η τελετή στην οποία θα βραβευτεί ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, στο Τορίνο.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα λάβει το “European Golden Boy Career Award” στη φετινή βράβευση για τον Golden Boy 2024, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε -με ανάρτησή του- ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου στο Τορίνο. Πρόκειται για ένα βραβείο που θα λάβει με αφορμή την κατάκτηση του Conference και του Youth League με τον Ολυμπιακό, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου από μία ομάδα στην ίδια σεζόν.

Στην ίδια ανάρτηση στο “Χ” (πρώην Twitter) ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει πως ο Εντού θα αναλάβει σύντομα τις ομάδες του ομίλου του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού.

Ο περσινός νικητής του βραβείου ήταν ο Σεσκ Φάμπρεγκας ενώ αξίζει να αναφερθεί πως και ο Έντου είχε βραβευτεί το 2023 με τον τίτλο του Best European Manager.

Σύμφωνα με το Tuttosport, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα πάρει το συγκεκριμένο βραβείο ως “μια αναγνώριση της αφοσίωσής του στον Ολυμπιακό, που κορυφώθηκε το 2024 με τις κατακτήσεις του Conference League και, κυρίως, του Youth League (που για τη φιλοσοφία του Golden Boy είναι θεμελιώδες τρόπαιο)”.

Nottingham Forest and Olympiacos owner Evangelos Marinakis will receive “European Golden Boy Career Award” at Golden Boy 2024.



Former Arsenal director Edu, set to manage Marinakis group clubs as director soon. pic.twitter.com/3jEoAxLWa2