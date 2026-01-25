Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε δυο γκολ στη νίκη της Μπενφίκα επί της Εστρέλα με 4-0

Ένα άνετο βράδυ πρωταθλήματος για την Μπενφίκα. Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει δυο γκολ, η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο επικράτησε εντός έδρας της Εστρέλα με 4-0 για τη 19η αγωνιστική στην Primier Liga.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε το σκορ στο 42’ με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Λόπες και στο 55’ πέτυχε δεύτερο τέρμα με εκτέλεση πέναλτι. Ο Έλληνας επιθετικός έφτασε έτσι το 26ο τέρμα του στη σεζόν σε 36 συμμετοχές και το 19ο στο πρωτάθλημα στη 19η παρουσία του.

Ο Λόπες Καμπράλ, που είχε την εκτέλεση κόρνερ στο πρώτο γκολ του Παυλίδη, ήταν αυτός που έκανε το 3-0 στο 58′. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 84′ από τον Ανίσιο Καμπράλ.

Η Μπενφίκα παραμένει τρίτη στη βαθμολογία του πορτογαλικού πρωταθλήματος, απέχοντας επτά βαθμούς από την πρωτοπόρο Πόρτο (που έχει ματς λιγότερο) και τρεις από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη.