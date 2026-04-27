Ο Βαγιαννίδης έκανε εντυπωσιακή ασίστ στην ισοπαλία της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Άβες

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήρθε ισόπαλη 1-1 με την ουραγό Άβες με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να ξεκινάει βασικός και να κάνει φοβερό σλάλομ για να προσφέρει ένα εύκολο γκολ στον Νελ.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης στο 47′ πήρε την μπάλα στη δεξιά πλευρά έξω από την περιοχή της Άβες και αφού ξεπέρασε τον αντίπαλό του έδωσε έτοιμο γκολ στον Νελ για το 1-0 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Η ουραγός Άβες σόκαρε τα λιοντάρια στο 66′ του Λίμα για να κάνει το 1-1, που ήταν το τελικό σκορ του αγώνα.

Η Σπόρτινγκ είναι πλέον στο -10 από την πρωτοπόρο Πόρτο και δεν μπορεί πλέον να συζητά για το πρωτάθλημα στην Πορτογαλία, καθώς είναι στην τρίτη θέση με 72 βαθμούς, Δεύτερη είναι η Μπενφίκα με 75 και παιχνίδι περισσότερο.

Εκτός παραμένει ο Φώτης Ιωαννίδης, που έχει να αγωνιστεί από τον Φεβρουάριο και το παιχνίδι στην έδρα της Μορεϊρένσε.