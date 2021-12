H Euroleague ανακοίνωσε ότι ο Βασίλης Σπανούλης επιστρέφει στη διοργάνωση, αυτή τη φορά ως πρώτος προπονητής για να βοηθήσει τους μελλοντικούς σταρ του αθλήματος.

Ο παλαίμαχος αρχηγός του Ολυμπιακού και τρεις φορές πρωταθλητής της Euroleague θα αναλάβει το κοουτσάρισμα επιλεγμένων ομάδων του Next Generation Tournament, το οποίο και θα λάβει χώρα στις 21 Ιανουαρίου στο Μόναχο, υπό την αιγίδα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης του μπάσκετ.

Για το γεγονός μίλησε και ο ίδιος ο Σπανούλης, αναφέροντας: «Το μπάσκετ μου έδωσε τόσα πολλά και δεν μπορούσα να αντισταθώ στην ευκαιρία που μου έδωσε η Adidas να επιστρέψω μερικά πίσω, βοηθώντας αυτά τα νέα παιδιά που ξεκινούν τώρα με όνειρα, ίδια με αυτά που είχα κι εγώ στην ηλικία τους. Αυτό το τουρνουά μεγαλώνει διαρκώς αυτές τις δύο δεκαετίες και θα αποτελέσει πραγματική τιμή για μένα να δουλέψω με μερικούς από τους μελλοντικούς σταρ του αθλήματος μας. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».

Retired EuroLeague icon wants to give back by helping future stars👏



Spanoulis returns to basketball courts as #adidasNGT head coach