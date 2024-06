Ο Βασίλης Σπανούλης έβαλε 8/8 τρίποντα στην προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει κρεμάσει τη φανέλα του, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι έχει ξεχάσει την τέχνη του σουτ.

Ο Βασίλης Σπανούλης εξακολουθεί να είναι ένας μεγάλος σκόρερ, παρά το γεγονός ότι έχει αποσυρθεί από τη δράση εδώ και μερικά χρόνια.

Ο προπονητής της Εθνικής μπάσκετ έβαλε 8/8 τρίποντα στην προπόνηση της γαλανόλευκης, δίνοντας το παράδειγμα στους παίκτες του.

Once a scorer, always a scorer… Coach Spanoulis reminded us of the player Spanoulis scoring 8/8 behind the arc!