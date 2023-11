Ο Σάσα Βεζένκοφ πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση στο NBA με τη φανέλα των Κινγκς. Ο πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού πρωταγωνίστησε στη μεγάλη ανατροπή της ομάδας του Σακραμέντο κόντρα στους Γουόριορς.

Ο Σάσα Βεζένκοφ είχε κομβική συνεισφορά στην μεγάλη ανατροπή των Κινγκς απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, με την οποία η ομάδα του Σακραμέντο προκρίθηκε στα προημιτελικά του NBA in-season tournament.

Ο πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού μπήκε στο παρκέ λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου και βγήκε μπροστά, πραγματοποιώντας την καλύτερη του εμφάνιση με τους Κινγκς.

Ο Βεζένκοβ πάτησε παρκέ για 15’28” αγωνιζόμενος σε όλο το τέταρτο δωδεκάλεπτο, συνδυάζοντας την ουσία με το θέαμα.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ σημείωσε 8 πόντους με 1/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, κατέβασε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 2 τάπες. Ο βαθμός του στο σύστημα αξιολόγησης ήταν +17, βγάζοντας ασπροπρόσωπο τον προπονητή του που τον εμπιστεύτηκε σε όλα τα κρίσιμα λεπτά.

Το highlight του δεν ήταν, πάντως, άλλο από την τάπα του σ’ έναν από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου, τον Στεφ Κάρι.

Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του Σάσα Βεζένκοφ:

Vezzy is just as quick as Fox in the fast break to put the Kings within SIX 😤 pic.twitter.com/egSlQk90Ma