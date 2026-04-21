Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της σεζόν στο NBA και έγραψε ιστορία

Ο 22χρονος Γάλλος έγινε ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που κερδιζει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού
Μια νέα κορυφή για τον Βίκτορ Γουεμανιάμα, από τις πολλές που φαίνεται πως θα κατακτήσει στην πορεία του στο NBA. Ο “εξωγήινος” των Σαν Αντόνιο Σπερς -με ύψος 2.24μ.- κέρδισε το βραβείο του καλύτερου αμυντικού μιας σεζόν στο NBA.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά έγραψε έτσι ιστορία στο NBA, αφού έγινε ο νεαρότερος παίκτης στο “μαγικό κόσμο” του μπάσκετ, που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο

Στα 22 του χρόνια, ο Γουεμπανιαμά πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με 25,0 πόντους και 11,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, οδηγώντας την ομάδα στη δεύτερη θέση στη Δύση.

Ο Γουενμπανιάμα επιλέχθηκε το 2023 στο Νο.1 του NBA Draft την ομάδα του Τέξας και από τότε, δεν σταματά να “λάμπει”.Το 2024 έλαβε τον τίτλο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου και δυο χρόνια μετά κατέκτησε το “Hakeem Olajuwon Trophy” ως ο καλύτερος αμυντικός στο NBA.

Παράλληλα, βρίσκεται για πρώτη φορά στην τελική τριάδα για το MVP, αν και οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι το βραβείο θα καταλήξει είτε στον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είτε στον Νίκολα Γιόκιτς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo