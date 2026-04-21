Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της σεζόν στο NBA και έγραψε ιστορία

Μια νέα κορυφή για τον Βίκτορ Γουεμανιάμα, από τις πολλές που φαίνεται πως θα κατακτήσει στην πορεία του στο NBA. Ο “εξωγήινος” των Σαν Αντόνιο Σπερς -με ύψος 2.24μ.- κέρδισε το βραβείο του καλύτερου αμυντικού μιας σεζόν στο NBA.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά έγραψε έτσι ιστορία στο NBA, αφού έγινε ο νεαρότερος παίκτης στο “μαγικό κόσμο” του μπάσκετ, που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα 22 του χρόνια, ο Γουεμπανιαμά πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με 25,0 πόντους και 11,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, οδηγώντας την ομάδα στη δεύτερη θέση στη Δύση.

Ο Γουενμπανιάμα επιλέχθηκε το 2023 στο Νο.1 του NBA Draft την ομάδα του Τέξας και από τότε, δεν σταματά να “λάμπει”.Το 2024 έλαβε τον τίτλο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου και δυο χρόνια μετά κατέκτησε το “Hakeem Olajuwon Trophy” ως ο καλύτερος αμυντικός στο NBA.

San Antonio Spurs forward-center Victor Wembanyama has been named the 2025-26 Kia NBA Defensive Player of the Year, earning the Hakeem Olajuwon Trophy. pic.twitter.com/96Uea03lB7 — NBA Communications (@NBAPR) April 20, 2026

Παράλληλα, βρίσκεται για πρώτη φορά στην τελική τριάδα για το MVP, αν και οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι το βραβείο θα καταλήξει είτε στον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είτε στον Νίκολα Γιόκιτς.