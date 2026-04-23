Ο viral οπαδός της ΑΕΚ για τα δάκρυα στους πανηγυρισμούς με τον ΠΑΟΚ: «Είπα μπλέξαμε, μην το δει η γυναίκα μου»

Ο Πασχάλης Κασάπης, φίλαθλος της ΑΕΚ από την Καβάλα, έγινε viral για τα δάκρυα κατά τον πανηγυρισμό του στη νίκη επί του ΠΑΟΚ και βρέθηκε στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ για να μιλήσει για το περιστατικό.

Η ΑΕΚ με τη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ είναι κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και αυτό έφερε «έκρηξη» χαράς στην Allwyn Arena με την Ένωση να ανεβάζει στα social media τον συγκεκριμένο οπαδό να κλαίει από χαρά και συγκίνηση.

Αυτό έφερε πολλά σχόλια, αλλά και δημοσιότητα για τον viral φίλο της ΑΕΚ, που όπως δήλωσε είχε πει στη γυναίκα του, Εύη Παπουτσή, ότι κατέβηκε στην Αθήνα για συνέδριο, με το ψέμα του να γίνεται γνωστό και να βγαίνουν και οι δύο μαζί στην ΕΡΤ για να το σχολιάσουν.

«Ήμουν στη δουλειά και είδα πολλά μηνύματα στο κινητό μου. Είδα έναν φίλου μου που μου έστειλε ότι με ανέβασε η ΠΑΕ σε βίντεο. Λέω… “μπλέξαμε”. Λέω “μην το δει η γυναίκα μου” γιατί της είχα πει ότι κατεβαίνω για συνέδριο. Από εκεί και έπειτα είχα μηνύματα και αιτήματα φιλίας από πολύ κόσμο», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Ένας φίλαθλος υγιής βγάζει αυθόρμητα συναισθήματα. Έχω πολλά βιώματα για την ΑΕΚ από την οικογένειά μου. Την πονάω την ομάδα και την αγαπάω αυθεντικά».