Ο Βλάτκο Τσάντσαρ δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την Εθνική Σλοβενίας στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ, καθώς ο 26χρονος φόργουορντ υπέστη ρήξη χιαστού με αποτέλεσμα να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

Ο Τσάντσαρ στην φιλική αναμέτρηση των Σλοβένων απέναντι στην Ελλάδα έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, ωστόσο στη συνέχεια έπεσε με άσχημο τρόπο στο παρκέ με αποτέλεσμα να πιάσει υποβασταζόμενος το αριστερό του γόνατο.

Μάλιστα η κατάσταση του φάνηκε εξαρχής αρκετά σοβαρή, με τους φόβους να επιβεβαιώνονται λίγες ώρες αργότερα.

Συγκεκριμένα ο αθλητής των Ντένβερ Νάγκετς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, με αποτέλεσμα να χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί τον προσεχές Σεπτέμβριο.

Μάλιστα ο ίδιος θα αναγκαστεί να απουσιάζει από τα παρκέ και για αρκετό χρονικό διάστημα, καθώς θα χρειαστεί αποθεραπεία και ανάρρωση για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και να καταφέρει να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς.

