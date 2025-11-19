Ο Βόλος προσφεύγει στη δικαιοσύνη αν ο Λανουά δεν αντικαταστήσει τον Ευαγγέλου από VAR στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό

Η ΠΑΕ Βόλος έχει πολλά παράπονα από τον Στεφάν Λανουά για τον ορισμό του διαιτητή Ευαγγέλου στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό για την 11η αγωνιστική της Super League.

Συγκεκριμένα, η ΠΑΕ Βόλος έστειλε επιστολή στον επικεφαλής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, με την οποία ζητάει την αντικατάσταση του διαιτητή Ευαγγέλου, που ορίστηκε VAR στο ματς με τον Λεβαδειακό.

Όπως ξεκαθαρίζει η θεσσαλική ομάδα, αν δεν γίνει η αντικατάσταση του Ευαγγέλου, θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Η επιστολή του Βόλου

“Κύριε Λανουά,

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, κατά του διαιτητή κ. Ευαγγέλου έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για περίεργες διαιτητικές αποφάσεις σε αγώνα του Βόλου. Ωστόσο με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι όχι απλώς ορίζεται να διευθύνει αγώνες, αλλά ορίστηκε και ως διαιτητής VAR στον επικείμενο αγώνα του Βόλου με τον Λεβαδειακό.

Για τον λόγο αυτό υποβάλουμε το αίτημα να προχωρήσετε στην άμεση αντικατάστασή του και ζητούμε να γίνει δεκτό, άλλως θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προσφύγουμε και πάλι στη Δικαιοσύνη”.