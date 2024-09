Ο Χάαλαντ πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Γκάμπριελ στο 2-2 της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Άρσεναλ

Η Μάντσεστερ Σίτι είχε την πρώτη απώλεια βαθμών στη φετινή Premier League, με το 2-2 στο ντέρμπι με την Άρσεναλ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν το αντιμετώπισε και πολύ ψύχραιμα.

Σε μία απαράδεκτη κίνηση, ο Έρλινγκ Χάαλαντ πέταξε την μπάλα στο κεφάλι του Γκάμπριελ, όταν η Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε το δεύτερο γκολ της στο ματς, στις καθυστερήσεις του αγώνα με την Άρσεναλ.

Ο Νορβηγός επιθετικός πήρε την μπάλα από τα δίχτυα και χτύπησε τον αντίπαλό του, ενώ αυτός δεν είχε καν οπτική επαφή μαζί του, γεγονός που έχει φέρει και αποδοκιμασίες εναντίον του στα social media.

Haaland throwing the ball at the back of Gabriel’s head to celebrate the goal, this is apparently ok by the refs and VAR. pic.twitter.com/WJ6zRIzMuC