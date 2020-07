Μόνο ήρεμα δεν περνάει τις διακοπές του το παιδί-θαύμα της Ντόρτμουντ -και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου- Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς διέρρευσε video που δείχνει ανθρώπους ασφαλείας νυχτερινού μαγαζιού στη Νορβηγία να τον βγάζουν σπρώχνωντας έξω από τον χώρο.

Σε καυγά σε κλαμπ έμπλεξε ο Έρλινγκ Χάαλαντ, χωρίς να είναι γνωστές οι ακριβείς συνθήκες. Ο Νορβηγός άσος της Ντόρτμουντ, που έχει επιστρέψει στην πατρίδα του μετά το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας, ώστε να κάνει διακοπές, φαίνεται πως το έχει ρίξει στην έξαλλη νυχτερινή ζωή.

Συγκεκριμένα διέρρευσε στη δημοσιότητα video που δείχνει άντρες της ασφάλειας ενός κλαμπ, να τον βγάζουν… σηκωτό έξω από το μαγαζί, στο οποίο είχε προκαλέσει κάποιο πρόβλημα πιθανώς, με τον Χάαλαντ να φαίνεται ιδιαιτέρως εκνευρισμένος, ενώ στο φόντο του video φαίνεται πως έχει αρχίσει ήδη να ξημερώνει…

Erling Haaland was kicked out of a club in Norway last night. 🇳🇴🍺 pic.twitter.com/oaeLJUyBMw