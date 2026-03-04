Αθλητικά

Ο Χάρι Μαγκουάιρ τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή για το περιστατικό στη Μύκονο το 2020

Ένοχος και για τις τρεις κατηγορίες κρίθηκε ο παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Χάρι Μαγκουάιρ
Ο Χάρι Μαγκουάιρ με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ/ Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

Ο Χάρι Μαγκουάιρ είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2020 στη Μύκονο μετά από επεισόδιο με τουρίστες και αστυνομικούς έξω από νυχτερινό κέντρο. Ο Άγγλος αμυντικός είχε εμπλακεί στον καυγά και τιμωρήθηκε με ποινή φυλάκισης 15 μηνών με τριετή αναστολή από την ελληνική δικαιοσύνη.

Έξι χρόνια μετά το συμβάν ολοκληρώθηκε η δίκη από την οποία απουσίαζε ο Μαγκουάιρ, λόγω υποχρεώσεων με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ κρίθηκε ένοχος και για τις τρεις κατηγορίες που το είχαν απαγγελθεί.

Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κρίθηκε ένοχος για επίθεση (όχι σοβαρής κλίμακας), αντίσταση κατά των Αρχών και απόπειρα δωροδοκίας.

Η υπεράσπιση του αθλητή συνέχισε να αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι όσα έγιναν ήταν αποτέλεσμα φόβου για την ασφάλεια της αδερφής του και του ίδιου. Έχει γίνει ήδη γνωστό ότι ο Μαγκουάιρ θα ασκήσει έφεση.

