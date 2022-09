Αγγλία και Γερμανία έφεραν ένα χορταστικό 3-3 στο Γουέμπλεϊ, για το Nations League, με τον Χάρι Μαγκουάιρ να κάνει σημαντικά λάθη και να απολογείται προς τους φίλους των “τριών λιονταριών”.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ φαίνεται πως είναι ο… αδύναμος κρίκος τόσο στην άμυνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (σ.σ. έχει χάσει τη θέση του βασικού) όσο και στην Εθνική Αγγλίας. Πριν τη “σέντρα” του αγώνα των “τριών λιονταριών” με την Γερμανία ο Βρετανός αμυντικός αποδοκιμάστηκε, ενώ στη συνέχεια απογοήτευσε με την απόδοση του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μαγκουάιρ έκανε πολλά λάθη και “συμμετείχε” στα γκολ των Γερμανών. Στο 52′ έκανε λάθος πάσα, επιχείρησε να το… διορθώσει αλλά υπέπεσε σε πέναλτι με τον Γκιντογάν να κάνει το 1-0. Στο 67′ έχασε την κατοχή προκαλώντας την αντεπίθεση των Γερμανών για το 2-0 από τον Χάβερτς.

Ο αμυντικός της εθνικής Αγγλίας ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τους φίλους της ομάδας, με ποστάρισμα στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Τα λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού, ζητώ συγγνώμη. Μεγάλη μάχη και πνεύμα από τα παιδιά. για να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Κρατήστε τα θετικά και κοιτάξτε στο Κατάρ. Οι δύσκολες στιγμές θα μας κάνουν πιο δυνατούς”, έγραψε στην ανάρτησή του ο Μαγκουάιρ.

Harry maguire vs Germany



Masterclass from Manchester United best CB? pic.twitter.com/cUB407ltz1