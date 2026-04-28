Ο Χάρης Δούκας ανάρτησε video με τα έργα της Διπλής Ανάπλασης στο Βοτανικό

Ο Βοτανικός θα αλλάξει πλήρως εικόνα με τα έργα για τις εγκαταστάσεις του Α.Ο. και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τον δήμαρχο της Αθήνας, Χάρη Δούκα, να αναρτά ένα σχετικό video με τις ευρύτερες αλλαγές στην περιοχή.

Ο Παναθηναϊκός περιμένει ότι θα έχει έτοιμο το νέο αθλητικό του κέντρο την επόμενη χρονιά και ο Χάρης Δούκας έκανε λόγο για μακέτες που γίνονται έργα στην Αθήνα, δείχνοντας τη θέα από το Βοτανικό στον Παρθενώνα.

Ο δήμαρχος της Αθήνας έγραψε ως λεζάντα στο σχετικό video τα εξής: “Από τις μακέτες, στα έργα! Μια πρώην χωματερή μετατρέπεται, ύστερα από σκληρή δουλειά, στον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της πόλης μας! Ο νέος Ελαιώνας ετοιμάζεται για να μας υποδεχθεί όλους! Εκατοντάδες δέντρα, γήπεδα, χώροι για σκύλους, μια νέα λεωφόρος και θέα που φτάνει μέχρι τον Παρθενώνα! Η Αθήνα αλλάζει ΤΩΡΑ!”

Εκατοντάδες δέντρα, γήπεδα, χώροι για σκύλους, μια νέα λεωφόρος και θέα που φτάνει… pic.twitter.com/AHN4DJmCc1 — Haris Doukas (@h_doukas) April 28, 2026

Η Διπλή Ανάπλαση περιλαμβάνει και βελτιωτικά έργα σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού.