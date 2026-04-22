Ο Χέιζ-Ντέιβις ντύθηκε αστροναύτης και απάντησε σε όσους κριτικάρουν τα ταξίδια του

Ο Αμερικανός φόργουορντ θέλησε με επικό τρόπο να δώσει την απάντησή του για τις εξορμήσεις του σε Ινδία και Σαντορίνη
Ο Χέιζ-Ντέιβις ντυμένος αστροναύτης

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στα playoffs της Euroleague έκανε ένα τρομερό story στο instagram φορώντας στολή αστροναύτη για να απαντήσει σε όσους έκριναν τα ταξίδια – αστραπή που έκανε τις προηγούμενες μέρες.

Τα μονοήμερα ταξίδια σε Ινδία και Σαντορίνη που έκανε ο Χέιζ-Ντέιβις την εβδομάδα που πέρασε δεν πέρασαν ασχολίαστα εν μέσω κρίσιμων αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού και μετά τη νίκη επί της Μονακό βρήκε έναν ευρηματικό τρόπο να απαντήσει, εμπνευσμένος από την αποστολή Artemis II στη σελήνη.

Ο Αμερικανός πριν το τελευταίο ματς με την Εφές για τη regular season της Euroleague έκανε ταξίδι 19 ωρών για να επισκεφτεί το Ταζ Μαχάλ στην Ινδία και λίγες μέρες αργότερα έκανε νέο ταξίδι – αστραπή στη Σαντορίνη, λίγο πριν τη μάχη των πρασίνων με τη Μονακό.

Το story του Χέιζ-Ντέιβις

Μετά την πρόκριση έδωσε τη δική του απάντηση με τον πιο… Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τρόπο.

