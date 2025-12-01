Αθλητικά

Ο Χρήστος Μουζακίτης βραβεύεται με το Golden Boy Web 2025

Στο Τορίνο θα παραλάβει το βραβείο του ο Έλληνας μέσος
Χρήστος Μουζακίτης
Ο Χρήστος Μουζακίτης με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΜΙΚΑΕΛΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού είναι γνωστό ότι έχει κατακτήσει το βραβείο της Tuttosport Golden Boy Web 2025 και σήμερα (01/12/25) είναι η μέρα που θα παραλάβει το βραβείο του σε μία λαμπρή τελετή.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο και ο Χρήστος Μουζακίτης ξεπέρασε σε ψήφους όλους τους αντιπάλους του κάτω των 21 ετών για να καταφέρει να νικήσει για το βραβείο του Golden Boy Web 2025.

Με 473.000 ψήφους ξεπέρασε τον Κενάν Γιλντίζ, ο οποίος έλαβε 386.000. Με σχεδόν 100.000 ψήφους περισσότερες ο μέσος του Ολυμπιακού διέπρεψε στη ψηφοφορία του κοινού και θα παραλάβει το βραβείο του στο Τορίνο, και συγκεκριμένα στο Εθνικό Μουσείο Αυτοκινήτου/

Η τελετή θα ξεκινήσει στις 19:30 (01/12/25).

