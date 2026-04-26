Ο Χρήστος Τζόλης έβαλε γκολ στο διπλό κορυφής της Κλαμπ Μπριζ κόντρα στη Γάνδη

Με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη, η Κλαμπ Μπριζ πέρασε από την έδρα της Γάνδης, επικρατώντας με 2-0 και ανέβηκε – έστω και προσωρινά – στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ να έχει αγώνα λιγότερο.

Η Κλαμπ Μπριζ έφτασε τους 44 βαθμούς, προσπερνώντας τη Σεν Ζιλουάζ (43β.) στη μάχη για την κατάκτηση του βελγικού πρωταθλήματος, με τον Χρήστο Τζόλη να κάνει τη διαφορά σ’ ακόμα ένα παιχνίδι.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σφράγισε τη νίκη της ομάδας του στο 89′, σημειώνοντας το 13ο φετινό γκολ του.

Το σκορ για την Κλαμπ Μπριζ είχε ανοίξει ο Βέτλεσεν στο 4′.