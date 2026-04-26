Αθλητικά

Ο Χρήστος Τζόλης έβαλε γκολ στο διπλό κορυφής της Κλαμπ Μπριζ κόντρα στη Γάνδη

Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός έφτασε τα 13 φετινά γκολ στο βελγικό πρωτάθλημα
Spada/LaPresse via AP

Με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη, η Κλαμπ Μπριζ πέρασε από την έδρα της Γάνδης, επικρατώντας με 2-0 και ανέβηκε – έστω και προσωρινά – στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ να έχει αγώνα λιγότερο.

Η Κλαμπ Μπριζ έφτασε τους 44 βαθμούς, προσπερνώντας τη Σεν Ζιλουάζ (43β.) στη μάχη για την κατάκτηση του βελγικού πρωταθλήματος, με τον Χρήστο Τζόλη να κάνει τη διαφορά σ’ ακόμα ένα παιχνίδι.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σφράγισε τη νίκη της ομάδας του στο 89′, σημειώνοντας το 13ο φετινό γκολ του.

Το σκορ για την Κλαμπ Μπριζ είχε ανοίξει ο Βέτλεσεν στο 4′.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
68
59
56
50
49
Newsit logo
Newsit logo