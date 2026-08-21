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Αθλητικά

Ο Χρήστος Τζόλης κάνει ντεμπούτο με την Άρσεναλ στην Premier League

Οι πρωταθλητές Αγγλίας αντιμετωπίζουν το βράδυ (21/8/2026, 22:00) την Κόβεντρι για την πρώτη αγωνιστική της Premier League
Ο Χρήστος Τζόλης
Reuters/Matthew Childs
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Η πρωταθλήτρια Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη υποδέχεται την νεοφώτιστη Κόβεντρι στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία της νέας Premier League.

Οι «κανονιέρηδες» του Μικέλ Αρτέτα είναι το ξεκάθαρο φαβορί, με τον Χρήστο Τζόλη να ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στην Premier League με τη φανέλα της Άρσεναλ.

H αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Premier League.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αρχίζει τις υποχρεώσεις της στην έδρα της επίσης νεοφώτιστης Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται την Μπόρνμουθ, στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Εντσο Μαρέσκα στον πάγκο της.

Το σημαντικότερο παιχνίδι της πρεμιέρας θα διεξαχθεί στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», όπου η Νιούκαστλ υποδέχεται την Λίβερπουλ. Οι δύο ομάδες αρχίζουν τη νέα εποχή τους με τους Ματίας Γιάισλε και Αντονι Ιραόλα, αντίστοιχα, στην τεχνική ηγεσία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκτός έδρας δοκιμασία της Τότεναμ με την Μπρέντφορντ, ενώ η αυλαία της αγωνιστικής θα πέσει με το λονδρέζικο ντέρμπι ανάμεσα στην Φούλαμ και την Τσέλσι.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Premier League

Αρσεναλ-Κόβεντρι 21/8

Χαλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 22/8

Εβερτον-Κρίσταλ Πάλας 22/8

Ιπσουιτς-Σάντερλαντ 22/8

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς 22/8

Μπρέντφορντ-Τότεναμ 22/8

Μπράιτον-Αστον Βίλα 23/8

Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ 23/8

Νιούκαστλ-Λίβερπουλ 23/8

Φούλαμ-Τσέλσι 24/8

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