Ο Χρήστος Χρήστος Μουζακίτης παρέλαβε το βραβείο Golden Boy Web: «Μεγάλη τιμή για μένα, από 10 χρονών ήθελα να παίξω στον Ολυμπιακό»

Ο Χρήστος Μουζακίτης αναδείχθηκε φέτος Golden Boy Web, για τις φοβερές εμφανίσεις του με τη φανέλα του Ολυμπιακού και βρέθηκεστο Τορίνο για να παραλάβει το βραβείο του.

O θεσμός του Golden Boy άρχισε το 2018 και έκτοτε σπουδαία ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως ο Ανσού Φατί και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, έχουν παραλάβει το βραβείο, με τον Χρήστο Μουζακίτη του Ολυμπιακού να γίνεται ο πρώτος Έλληνας της σχετικής λίστας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε από το απόγευμα της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου 2025 και πρώτος βραβεύτηκε ο Νασέρ Κελαϊφί της Παρί Σεν Ζερμέν, ως «Golden Boy Best President 2025» και δήλωσε: «Μια εξαιρετική σεζόν, η καλύτερη όλων των εποχών, όχι μόνο για τα αποτελέσματα αλλά και για τον τρόπο που τα πετύχαμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτό το ομαδικό πνεύμα, κάθε παίκτης είναι σημαντικός. Έχουμε τον καλύτερο προπονητή στον κόσμο, και μερικούς από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο».

Ακολούθησε η βράβευση του εκτελεστικού διευθυντή της Παρί Σεν Ζερμέν ως «Best Football Executive», ενώ τιμητική βράβευση υπήρξε και στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα, στον οποίο και αφιερώθηκε το βραβείο «Golden Player Man», με τη σύζυγό του να το παραλαμβάνει μέσα σε συγκίνηση.

Η παίκτρια της Γιουβέντους, Έβα Σκάτζερ, παρέλαβε αντίστοιχα, το βραβείο «Golden Girl Italiana». Αμέσως μετά, βραβεύτηκε ο Αλί Μπαράτ ως «Best Agent» για το 2025. Ο Ιρανός ατζέντης συνεργάζεται με πολλούς νέους παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Ζίνι της ΑΕΚ.

Η ώρα του Μουζακίτη

Το βραβείο «Golden Boy Web» πήρε στη συνέχεια ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος και δήλωσε τα εξής: «Αρχικά θέλω να πω συγχαρητήρια για την διοργάνωση, συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές και ευχαριστώ πάρα πολύ όσους με ψήφισαν. Το αφιερώνω σε όσους είναι εδώ μαζί μου, στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, στους συμπαίκτες μου. Ευχαριστώ πολύ όσους με ψήφισαν. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, που αποτελώ πρότυπο για αυτούς. Θέλω να πω απλά ένα μεγάλο ευχαριστώ.

Η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτομπήκα στην αίθουσα και έβλεπα στις οθόνες τους προηγούμενους νικητές, ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Κάθε ένας από τους προηγούμενους νικητές έχει κάτι ξεχωριστό, δεν μπορώ να επιλέξω έναν. Ο αρχικός στόχος που είχα από μικρό παιδί, είμαι από 10 χρονών στον Ολυμπιακό, αγωνίζομαι στην ομάδα που ήθελα από μικρός».

Ο Μουζακίτης απάντησε και σε ερώτηση – σύγκριση με τον Πογκμπά, που έπαιζε επίσης πινγκ πονγκ μικρός, λέγοντας: «Έχω την ψυχολογία του πρωταθλητή. Νομίζω ότι μπορεί να είμαι καλύτερος στο πινγκ πονγκ από ό,τι στο ποδόσφαιρο, αν κατέβαινα σε τουρνουά μπορεί και να το κέρδιζα. Δεν το γνώριζα (σ.σ. για τον Πογκμπά), αλλά αν έμπαινα τώρα στο δίλλημα να επιλέξω, δεν ξέρω τι θα επέλεγα ανάμεσα σε ποδόσφαιρο και πινγκ πονγκ».

Οι προηγούμενοι νικητές του Golden Boy Web

2018: Τζάστιν Κλάιφερτ (Άγιαξ)

2019: Ματέο Γκεντουζί (Άρσεναλ)

2020: Άνσου Φάτι (Μπαρτσελόνα)

2021: Καρίμ Αντεγέμι (Ζάλτσμπουργκ)

2022: Νικολά Ζαλέφσκι (Ρόμα)

2023: Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ντόρτμουντ – Ρεάλ Μαδρίτης)

2024: Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους)