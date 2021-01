Ο Ζαγαρίτης είναι και επίσημα παίκτης της Πάρμα (pic)

Έκανε το μεγάλο ποδοσφαιρικό βήμα. Ολοκληρώθηκε η μετεγγραφή του Βασίλη Ζαγαρίτη, από τον Παναθηναϊκό στην Πάρμα.

Παίκτης της Πάρμα είναι με κάθε επισημότητα ο βασίλης Ζαγαρίτης, με τον πρόεδρο του ιταλικού συλλόγου, Κάιλ Κράουζε, να ανακοινώνει την απόκτηση του νεαρού μπακ από τον Παναθηναϊκό.

«Καλησπέρα παιδιά, έτοιμοι να καλωσορίσουμε τον Ζαγαρίτη στην Πάρμα», έγραψε το… αφεντικό του συλλόγου στο twitter, πριν έρθει η επίσημη ανακοίνωση της Πάρμα.

Ο 20χρονος Ζαγαρτίτης ολοκλήρωσε τη μετακίνησή του στην ιταλική ομάδα, υπογράφοντας συμβόλαιο ως το 2024, με τον Παναθηναϊκό να εισπράττει περί που 400.000 ευρώ.

