Τέλος εποχής για έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών! Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αποφάσισε να βάλει τέλος στην τεράστια καριέρα του και το ανακοίνωσε με δάκρυα στα μάτια, μετά το τέλος του αγώνα Μίλαν – Βερόνα.

Στα 41 του χρόνια ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ανακοίνωσε ότι θα “κρεμάσει” από φέτος τα παπούτσια του, αφού ταλαιπωρημένος από τους τραυματισμούς δεν κατάφερε να συνεχίσει όπως θα ήθελε για μία διετία ακόμα. Μετά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, η Μίλαν τον βράβευσε για την προσφορά του και ο ίδιος εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τους οπαδούς της και αποκάλυψε την… είδηση.

“Με υποδεχτήκαμε με ανοιχτές αγκαλιές, με κάνατε να αισθανθώ σαν στο σπίτι μου, θα είμαι Μιλανίστα για όλη τη ζωή μου. Έφτασε η στιγμή να πω τσάο στο ποδόσφαιρο, όχι σε εσάς.

Δεν μπορώ να αναπνεύσω, αλλά εντάξει. Τόσες πολλές αναμνήσεις. Την πρώτη φορά που ήρθα στο Μιλάνο, μου δώσατε χαρά, την δεύτερη αγάπη. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και όλους όσους με νοιάζονται και βρίσκονται κοντά μου” ανέφερε ο Σουηδός σούπερ σταρ, που αφήνει πίσω του σπουδαία ποδοσφαιρική κληρονομιά.

Tears in everyone’s eyes. Zlatan is immense, pic.twitter.com/ZiCwzdWTZB

🚨 BREAKING: Zlatan Ibrahimović has now decided to retire from professional football with immediate effect.



Incredible player, incredible icon. 🦁👋🏻 pic.twitter.com/UwtqwsyUcZ