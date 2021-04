Την υπογραφή του σε νέο μονοετές συμβόλαιο με την Μίλαν θα βάλει ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και θα γίνει 40άρης φορώντας τη φανέλα των «ροσονέρι» και παίζοντας – ίσως- και στο Champions League.

Ο Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς υπογράφει απόψε το νέο το συμβόλαιο με τη Μίλαν, μέχρι το 2022. Αυτό αναφέρει η ιστοσελίδα της ιταλικής αθλητικής εφημερίδας Gazzetta dello Sport, σημειώνοντας ότι μετά τις αμφιβολίες που υπήρξαν, ο 39χρονος Σουηδός διεθνής επιθετικός, συμφώνησε να εξακολουθήσει να φοράει και την επόμενη σεζόν τη φανέλα της Μίλαν, η οποία αν τερματίσει μέσα στην πρ΄λωτη τετράδα θα δώσει στον Σουηδό την ευκαιρία να αγωνιστεί ξανά στο Champions League.

Zlatan Ibrahimovic stays at AC Milan until June 2022, confirmed. Official statement in the next hours.



Done, completed and here-we-go 🔴⚫️ #ACMilan #Ibra https://t.co/2j6u3NSK4m