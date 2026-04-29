Ο Ζοσέ Μουρίνιο απέφυγε να απαντήσει για τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Στόχος μου να βγάλω την Μπενφίκα στο Champions League»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο εμφανίζεται ως ο “εκλεκτός” του Φλορεντίνο Πέρεθ για τη θέση του προπονητή στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά ο ίδιος ο Πορτογάλος τεχνικός έδειξε… αφοσιωμένος στην Μπενφίκα.

Μετά τα σενάρια για το μέλλον του και την ενδεχόμενη επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ζοσέ Μουρίνιο ρωτήθηκε σχετικά, αλλά αρνήθηκε ουσιαστικά να απαντήσει, αναφέροντας ως στόχο του, να βγάλει την Μπενφίκα στο Champions League.

«Ο επόμενος στόχος μου είναι να πάω την Μπενφίκα στο Champions League. Αν κερδίσουμε τους επόμενους τρεις αγώνες, θα παίξουμε στη μεγαλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που έχω στο μυαλό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος τεχνικός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μουρίνιο δεν θα κατακτήσει φέτος κάποιο τίτλο με την Μπενφίκα και το μέλλον του στην ομάδα μόνο σίγουρο δεν είναι, άσχετα με το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης.