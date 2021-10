Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε στην Ιταλία για λογαριασμό της Ρόμα, μετά το ιστορικό τρεμπλ με την Ίντερ, γεγονός που θύμισε στους οπαδούς της Γιουβέντους, στο χθεσινό (17/10) ντέρμπι της Serie A.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έδειξε τα τρία δάχτυλα στην κερκίδα, η οποία και τον έβριζε εν χορώ, όπως είχε κάνει και σε παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη “γηραιά κυρία”, πριν λίγα χρόνια, όντας τότε προπονητής της αγγλικής ομάδας.

Μετά το τέλος του αγώνα δε, τόνισε: «Προφανώς, οι οπαδοί της Γιουβέντους δεν είναι ερωτευμένοι μαζί μου». Οι φίλοι της “βέκια σινιόρα” πανηγύρισαν πάντως τη νίκη στο τέλος.

