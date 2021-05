Ο Ζοσέ Μουρίνιο βρήκε δουλειά λίγες εβδομάδες μετά την απόλυσή του από την Τότεναμ.

Η Ρόμα ανακοίνωσε πως τη νέα σεζόν ο Πορτογάλος θα είναι ο νέος της προπονητής.

"After meetings with the ownership, I immediately understood their ambitions for Roma. Together we want to build a winning project.



“The incredible passion of the fans convinced me to accept the job. I can't wait to start next season. Daje Roma!"



💬 – 𝑱𝒐𝒔𝒆́ 𝑴𝒐𝒖𝒓𝒊𝒏𝒉𝒐