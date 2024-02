Ο Ζοβάνε Καμπράλ έφτασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Ο Ζοβάνε Καμπράλ βρίσκεται στην Αθήνα, για να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό, όπως ενημέρωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με ανάρτηση στα social media.

Ο Ζοβάνε Καμπράλ έφτασε στην Αθήνα για να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό ως δανεικός από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όπως αναφέρει μέσω του twitter ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Όπως σημειώνει, η συμφωνία αφορά δανεισμό με οψιόν αγοράς που αγγίζει τα 3 εκατ. ευρώ, με τους Πορτογάλους να έχουν βάλει και ρήτρα πώλησης.

Ο Καμπράλ αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας τον Ιανουάριο. Το Πράσινο Ακρωτήρι, η εθνική ομάδα του 25χρονου εξτρέμ, αποκλείστηκε από τη Νότιο Αφρική στο Κύπελλο Αφρικής κι έτσι ο παίκτης πήρε το… δρόμο για την ελλάδα.

Η ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο στο Twitter

Jovane Cabral, arriving in Athens ahead of his move to Olympiacos from Sporting.



Deal done on loan with €3m buy option clause includes. Sporting will also have sell-on clause. pic.twitter.com/w2cNdB9dc1