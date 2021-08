Μεγάλης έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (3/8) στο Ζάγκρεμπ, όπου συγκρούστηκαν οπαδοί της Ντιναμό και της Λέγκια Βαρσοβίας, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει στην Κροατία για την αναμέτρηση των δύο ομάδων στα προκριματικά του Champions League.

Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ φιλοξενεόι την Λέγκια Βαρσοβίας για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League το βράδυ της Τετάρτης (4/8) αλλά για τους οπαδούς το… ματς ξεκίνησε από την Τρίτη.

Απίστευτες «μάχες» σώμα με σώμα έλαβαν χώρα στους δρόμους της κροατικής πρωτεύουσας με τρομακτικές εικόνες να κάνουν το γύρο του διαδικτύου, όπου μαυροντυμένες ομάδες οπαδών με καδρόνια και φωτοβολίδες συγκρούονται δίχως…. αύριο.

