Μετακομίζει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος εμφανίζεται να βρίσκεται λίγο πριν από την “μεγάλη” ομάδα της Premier League.

“Σκάει” μεγάλη μετεγγραφή για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο! Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ελλάδας φέρεται να βρίσκεται μια ανάσα από τη μετακίνηση του στην Premier League, καθώς -σύμφωνα με το «Sky Sports»- έχει συμφωνήσει με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Όπως αναφέρεται, Μάντσεστερ Γιουνάιτετ και Οδυσσέας Βλαχοδήμος συμφώνησαν για συμβόλαιο ως το 2028! Την ίδια στιγμή, η Μπενφίκα φέρεται να ζητάει 15 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον 29χρονο πορτιέρε, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει πρόταση της Γιουνάιτεντ.

Ο Βλαχοδήμος αγωνίζεται στην Μπενφίκα από το 2018 κι έχει σημειώσει 225 συμμετοχές, εκ των οποίων έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε 94 παιχνίδια.

Να σημειωθεί ότι ο Έλληνας διεθνής απουσίαζε από την αποστολή της Μπενφίκα για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Εστρέλα Αμαδόρα (καυγάδισε με τον προπονητή του, Ρόγκερ Σμιτ).

❗️🆕: Understand that Odysseas #Vlachodimos has received an official offer from ManUtd. He could sign a contract until 2028.



➡️ It’s a verbal agreement in principle

➡️ Price valuation: Around €15m.



Ten Hag wants him but there’s no final decision as Altay #Bayindir is also… pic.twitter.com/9l0fd8X7aC