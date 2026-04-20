ΟΦΗ: «Η άρνηση ορισμού ξένου διαιτητή στο VAR είναι ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης»

Ο ΟΦΗ εξέδωσε ανακοίνωση για να διαμαρτυρηθεί για τον μη ορισμό ξένου διαιτητή στο VAR του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο ορισμός του Παπαπέτρου στο VAR του τελικού έφερε έντονη αντίδραση του ΟΦΗ που χαρακτήρισε «ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης» τη συγκεκριμένη κίνηση της ΚΕΔ, προσθέτοντας ότι «κάθε προσπάθεια σε βάρος της ομάδας έχει το αντίθετο αποτέλεσμα».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ

«Η στάση της ΕΠΟ, ενόψει του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, δεν μας εκπλήσσει πλέον. Η άρνηση ορισμού ξένου διαιτητή στο VAR αποτελεί ακόμη μία ξεκάθαρη ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης απέναντι στον ΟΦΗ και συνολικά στην Κρήτη. Είχε προηγηθεί η αυθαίρετη επιβολή πλαφόν στην προπώληση των εισιτηρίων, προκειμένου να αποδεσμευτεί ο τελικός αριθμός που δικαιούμαστε.

Η απάντηση, όμως, δόθηκε από τον κόσμο του ΟΦΗ, που εξαφάνισε τα διαθέσιμα εισιτήρια μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Προφανώς για την ΚΕΔ, τον κ. Λανουά, την ΕΠΟ και τον κ. Γκαγκάτση, ο ΟΦΗ και ο κόσμος του αποτελούν πολίτες β’ κατηγορίας στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν αξίζουν να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, παρά το γεγονός ότι για δεύτερη διαδοχική σεζόν η ομάδα μας αποτελεί τον εγγυητή της διοργάνωσης ενός τελικού με κόσμο και από τις δύο ομάδες.

Είναι πλέον σαφές ότι η παρουσία μας, η δυναμική μας και η ανεξαρτησία μας ενοχλούν. Επιλέγουν τον δρόμο των εμποδίων, αγνοώντας ένα απολύτως δίκαιο και αυτονόητο αίτημα: Τον ορισμό ξένου διαιτητή στο VAR, όπως ακριβώς συνέβη και στους ημιτελικούς. Άλλωστε, η παρουσία ξένου διαιτητή στο VAR για τη σεζόν 2025-26 ήταν κάτι που εξήγγειλε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ στην κλήρωση του θεσμού στις 3/9/2025.

Όμως κάθε προσπάθεια εις βάρος μας έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Μας δυναμώνει, μας πεισμώνει και μας ενώνει ακόμα περισσότερο. Οι δυσκολίες, μας κάνουν μία γροθιά.

Ραντεβού στον Βόλο. Εμείς και η Κρητική περηφάνια μας».