ΟΦΗ: Ξέσπασε σε κλάματα μικρός οπαδός των Κρητικών για την παρουσία του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο ΟΦΗ ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο στα social media με έναν μικρό οπαδό της ομάδας να ξεσπάει σε κλάματα όταν κατάλαβε ότι ο πατέρας του, του έκανε δώρο εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (25/04/26, 20:30).

«Το καλύτερο δώρο που μου έχεις κάνει», είπε ο μικρός Γιαννάκης στον πατέρα του, καθώς θα ζήσει μία εμπειρία ζωής μαζί με τον πατέρα του, που θα παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον ΠΑΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κι αν κάποιος σας ρωτήσει… “Μα πως κάνετε έτσι που θα πάτε στον Βόλο για τον Τελικο; Τόσο σημαντικό είναι”; Απλώς, δείξτε του αυτό το βίντεο, με την αντίδραση του μικρού Γιαννάκη, όταν έμαθε την έκπληξη που του έκανε ο μπαμπάς του, να πάνε μαζί στο Πανθεσσαλικό!», έγραωαν οι Κρητικοί στην ανάρτησή τους.

View this post on Instagram A post shared by OFI Crete F.C. (@oficretefc)

Το συγκινητικό βίντεο αποδεικνύει πόσο σημαντικό είναι ειδικά για τους μικρούς φιλάθλους ομάδων της επαρχίας να βρίσκονται στο πλευρό της στα μεγάλα παιχνίδια που δίνει.