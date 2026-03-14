ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3: Ο Ελ Κααμπί έδωσε στους Πειραιώτες τη νίκη στο Παγκρήτιο και τους ανέβασε στην κορυφή της Super League

Όταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκοράρει, όλα για τον Ολυμπιακό γίνονται εύκολα. Οι Πειραιώτες ήταν ανώτεροι μέσα στο Παγκρήτιο και με τα γκολ του Μαροκινού πήρε τη νίκη επί του ΟΦΗ (0-3), που τους ανέβασε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League. Πρώτο γκολ στη σεζόν για Μουζακίτη, που σκόραρε στις καθυστερήσεις με εκτέλεση πέναλτι. Ανύπαρκτοι επιθετικά οι Κρητικοί. Ακυρώθηκε γκολ του Ζέλσον Μάρτινς για οφσάιντ – ο διαιτητής πήρε πίσω πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων, μετά από onfield review.

Με το «τρίποντο» αυτό, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 57 βαθμούς και θα περιμένει τα αυριανά (14.03.2026) ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός (18:00) και Ατρόμητος – ΑΕΚ (19:30) για να δει εάν θα πέσει από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League (η Ένωση έχει 56 βαθμούς και ο «δικέφαλος του Βορρά» 54). Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έκρινε το «ερυθρόλευκο» διπλό» και έφτασε στα 17 γκολ στο πρωτάθλημα και τα 20 στο σύνολο, τη φετινή σεζόν.

Απ’ την άλλη, οι Κρητικοί έμειναν χωρίς νίκη για τρίτη σερί αγωνιστική στη Super League, παρέμειναν στους 29’ βαθμούς και -μια αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Super League -και την έναρξη των playoffs-κινδυνεύουν να μείνουν εκτός πρώτης οκτάδας.

Ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά επιθετικός στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα, διατηρώντας την κατοχή της μπάλας. Ο ΟΦΗ βρέθηκε από νωρίς σε θέση άμυνας και στο 4’ λίγο έλειψε να δεχθεί αυτογκόλ! Ο Ορτέγκα έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο Λαμπρόπουλος με το γόνατο έστειλε την μπάλα προς την εστία των γηπεδούχων, ο Χριστογεώργος δεν κατάφερε να ελέγξει με την πρώτη επαφή, με την μπάλα να χτυπά και στο δοκάρι, πριν καταλήξει στα χέρια του.

Ο ΟΦΗ έδειξε μεγάλο πρόβλημα, να βγει μπροστά με αξιώσεις. Η μπάλα πήγε στο μισό που αμύνθηκε ο Ολυμπιακός, μόνο επειδή οι Κρητικοί την έδιωξαν, δεχόμενοι πίεση. Στο 19’ οι ερυθρόλευκοι είχαν τη νέα τους καλή στιγμή στο ματς, με τον Χριστογεώργο να έχει απάντηση σε συρτό διαγώνιο σουτ του Μάρτινς!

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει την υπεροχή, κόντρα σε μια ομάδα που ήταν παντελώς ακίνδυνη επιθετικά. Ο Ποντένσε όμως δεν βοήθησε στο να έχει ταχύτητα το παιχνίδι των φιλοξενούμενων, ενώ οι Μαρτίνς και Ροντινέο έκαναν κάποιες σέντρες που δεν βρήκαν στόχο. Η ομάδα του Μεντιίμπαρ κατάφερε να «ξεκλειδώσει» την αντίπαλη άμυνα στο 30’. Ο Ορτέγκα έβγαλε τη σέντρα από αριστερά, ο Ελ Κααμπί πετάχτηκε μπροστά από τον Κρίζμανιτς και με κεφαλιά νίκησε τον Χριστογεώργο για το 0-1. Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να γίνει απειλητικός μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους. Οι Πειραιώτες είχαν μια άστοχη κεφαλιά του Ελ Κααμπί στο 44’.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά σε ένα νέο γκολ. Ο Ποντένσε έκανε υπέροχη κάθετη για τον Ταρέμι, ο δεύτερος βρήκε τον Ελ Κααμπί, με τον Μαροκινό να πλασάρει και με τον Χριστογεώργο να αποκρούει! Ακολούθησε η πρώτη απειλή του ΟΦΗ στο ματς (51’). Ο Νους πέρασε από τον Πιρόλα και προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Τζολάκη από πάρα πολύ πλάγια θέση, το σουτ του όμως ήταν αρκετά άστοχο.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε την ένταση στο παιχνίδι του, προσπαθώντας να επιτεθεί κυρίως από τη δεξιά του πτέρυγα, με τον Ροντινέι, χωρίς όμως να φτάσει σε γκολ. Σε αυτό το διάστημα, ο ΟΦΗ έχασε με πρόβλημα τραυματισμού τον Ανδρούτσο, με τον Φούντα να περνάει στο ματς.

Το «διπλό» και η νίκη του Ολυμπιακού «σφραγίστηκε» στο 70’, από ποιόν άλλο… από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Ροντινέι έκοψε μια λάθος πάσα του Πούγγουρα και στη συνέχεια της φάσης ο Μαροκινός επιθετικός μπήκε στη μεγάλη περιοχή, βγήκε νικητής από την κόντρα που έβαλε με τον Λαμπρόπουλο και έκανε το 0-2 με το 20ό του γκολ στη φετινή σεζόν.

Με το ματς να μπαίνει στην τελική του ευθεία, ο ΟΦΗ έδειξε σημάδια επιθετικής ανάκαμψης. Στο 80′ ο διαιτητής Ματσούκας έδωσε πέναλτι, σε μαρκάρισμα του Ρέτσου στον Σαλσίδο, αλλά το VAR κάλεσε τον ρέφερι να εξετάσει τη φάση και τελικά πήρε την απόφασή του πίσω αφού ο Έλληνας αμυντικός είχε βρει πρώτα μπάλα. Στο 84’ Ορτέγκα και Ελ Κααμπί συνεργάστηκαν, ο Μαροκινός τροφοδότησε τον Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος πλάσαρε τον Χριστογεώργο για το 3-0. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Πορτογάλου, στην αρχή της φάσης.

Ο Ολυμπιακός όμως είχε ένα ακόμα γκολ στο ματς του Παγκρήτιου! Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τερέμι μπήκε στην αντίπαλη περιοχή και ο Σενγκέλια τον “γκρέμισε”. Ο διαιτητής έδωσε το πέναλτι και ο Έλληνας χαφ έκανε το 0-3 και πέτυχε το πρώτο του γκολ στη σεζόν.

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας

Βοηθοί: Γιώργος Στεφανής, Αχιλλέας Νίκζας

Τέταρτος: Κωνσταντίνος Κατοίκος

VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος, Φώτης Πολυχρόνης