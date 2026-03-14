ΟΦΗ – Ολυμπιακός live για την 25η αγωνιστική της Super League

Αντίδραση ψάχνουν να βγάλουν οι ερυθρόλευκοι κι έτσι να ασκήσουν πίεση στην ΑΕΚ
Παγκρήτιο Στάδιο - 25η αγωνιστική στη Super League
Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας, VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος
0 - 1
2ο ημίχρονο
Ο Ολυμπιακός έχει δύσκολη αποστολή στην έδρα του ΟΦΗ. Οι πειραιώτες θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες κι έτσι να προσπεράσουν την πρωτοπόρο ΑΕΚ, που αγωνίζεται την Κυριακή στο Περιστέρι. Δυο αγωνιστικές χωρίς νίκη «μετρούν» οι Κρητικοί.

18:15 | 14.03.2026
57'

Ο Ολυμπιακός παίζει μόνο από τη δεξιά του πτέρυγα, τα τελευταία λεπτά, με τον Ροντινέι να παίρνει πάνω του τις περισσότερες προσπάθειες

18:12 | 14.03.2026
56'

Στα σώματα το σουτ του Ποντένσε, εκτός μεγάλης περιοχής. Υπήρξε υποψία για χέρι και πέναλτι του Λαμπρόπουλου, αλλά ο αμυντικός του ΟΦΗ είχε το χέρι στο σώμα του

18:11 | 14.03.2026
53'
Αναγκαστική αλλαγή για τον ΟΦΗ

ούντας στη θέση του τραυματία Ανδρούτσου

18:07 | 14.03.2026
51'

Έξυπνο αλλά και άστοχο σουτ από τον Νους. Ο Πιρόλα "έστειλε" τον παίκτη του ΟΦΗ προς την άκρη, αλλά αυτός -βλέποντας τον Τζολάκη να έχει βγει λίγο εκτός εστίας, υπό το φόβο σέντρας- έκανε το σουτ, με την μπάλα να φεύγει αρκετά άουτ

18:06 | 14.03.2026
47'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό.

Μετά από κάθετη που δέχθηκε, ο Ταρέμι ελίχθηκε, έδωσε την μπλαλα στον Ελ Κααμπί που έμπαινε κεντρικά, ο Μαροκινός έπιασε το πλασέ λίγο πίσω από το σημείο του πέναλτι, αλλά ο Χριστογεώργος έδιωξε

18:03 | 14.03.2026

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο

18:02 | 14.03.2026

Επιστρέφουν οι δυο μάδες στον αγωνιστικό χώρο

17:53 | 14.03.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Παγκρήτιο

17:48 | 14.03.2026

ο διαιτητής δεν άφησε να εκτελεστεί κόρνερ του ΟΦΗ και έστειλε τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια - Έδειξε ότι ο χρόνος των καθυστερωσεων ολοκληρώθηκε

17:44 | 14.03.2026
45+1'
Κίτρινη κάρτα στον Ροντινέι
17:43 | 14.03.2026
44'

Γέμισμα του Ροντινέι από δεξιά, κεφαλιά του Ελ Κααμπί λίγο μπροστά από το σημείο του πέναλτι, η μπάλα έφυγε ψηλά

17:40 | 14.03.2026
43'

Ο Μαρτίνς από τα δεξιά γέμισε στην περιοχή, ο Ταρέμι σούταρε με τη μία, αλλά η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Ελ Κααμπί και έφυγε έξω

17:36 | 14.03.2026
36'
Κίτρινη κάρτα στον Κανελλόπουλο του ΟΦΗ
17:32 | 14.03.2026
30'
ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό, 0-1 με τον Ελ Κααμπί

Σέντρα του Ορτέγκα από αριστερά, ο Ελ Κααμπί πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, βγήκε μπροστά από αντίπαλο και με κεφαλιά νίκησε τον Χριστογεώργο

17:30 | 14.03.2026

Ποντένσε και Νασιμέντο δεν έχουν καταφέρει ακόνα να βοηθήσουν επιθετικά τους Πειραιώτες

17:26 | 14.03.2026
28'

ο Χριστογεώργος μπλόκαρε με ευκολία την μπάλα μετά την σέντρα - σουτ του Νασιμέντο

17:20 | 14.03.2026
26'

Πάσα του Ροντινέι, ο Ποντένσε -έξω από τη μετάλη περιοχή του ΟΦΗ και από θέση δεξιά- γύρισε το σώμα του, έπιασε το σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

17:15 | 14.03.2026
19'
Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό.

Ασίστ από Ντάνι Γκαρσία, ο Νέλσον Μάρτινς έκανε το σουτ από θέση δεξιά μέσα από τη μεγάλη περιοχή, αλλά ο Χριστογεώργος έπεσε στη δεξιά του πλευρά και έδιωξε

17:11 | 14.03.2026
14'

ο ΟΦΗ δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να βγει από το μισό που αμύνεται με αξιώσεις. Η μπάλα περνάει στο άλλο μισό, μόνο όταν οι γηπεδούχοι την διώχνουν

17:09 | 14.03.2026
11'

Σέντρα - σουτ του Ελ Κααμπί από τα αριστερά -με το δεξί του πόδι- δεν βγήκε φάση για τον Ολυμπιακό

17:08 | 14.03.2026
8'

Ωραία κάθετη του Ποντένσε στον Ελ Κααμπί, ο Μαροκινός έκανε το σουτ, αλλά ο λαμπρόπουλος έβαλε την κόντρα. η μπάλα ακούπησε στον παίκτη του Ολυμπιακού και στη συνέχεια βρήκε άουτ

17:00 | 14.03.2026
3'
Δοκάρι για τον Ολυμπιακό

Γύρισμα του Ορτέγκα από τα αριστερά, ο Λαμπρόπουλος βρήκε την μπάλα με το γόνατο, ο Χριστογεώργος έκανε παρέμβαση και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια την μπλόκαρε

16:59 | 14.03.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
16:59 | 14.03.2026

Θυμίζουμε πως οι δύο ομάδες είχαν τεθεί αντιμέτωπες στο Παγκρήτιο Στάδιο στις αρχές του χρόνου για το Betsson Super Cup, με τον Ολυμπιακό να κατακτά την κούπα κατά την διάρκεια της παράτασης (0-3), με την κανονική διάρκεια να λήγει 0-0

16:55 | 14.03.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

16:52 | 14.03.2026
16:52 | 14.03.2026

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γιορταζει σήμερα τα 65α του γενέθλια

16:51 | 14.03.2026

Διαιτητής ο Ματσούκας, με βοηθούς τους Στεφανή, Νίκζα και τέταρτο τον Κατοίκο. VAR ο Παπαδόπουλος και AVAR ο Πολυχρόνης

16:50 | 14.03.2026

Αναπληρωματικοί του ΟΦΗ οι Λίλο, Κατσίκας, Μπαΐνοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Φούντας, Χριστόπουλος, Μαρινάκης, Νέιρα, Ρομάνο, Σαλσέδο, Σενγκέλια, Βούκοτιτς

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό οι Μπότης, Μπιανκόν, Τσικίνιο, Κοστίνια, Κλέιτον, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Βέζο, Γιαζίτσι

16:49 | 14.03.2026

Οι ενδεκάδες των δυο ομάδων

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Νασιμέντο, Γκαρθία - Μάρτινς, Ταρέμι, Ποντένσε - Ελ Κααμπί

ΟΦΗ (Κόντης): Χριστογέωργος - Κωστούλας, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Αθανασίου - Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος - Αποστολάκης, Νους - Ισέκα.

16:49 | 14.03.2026

Στην 6η θέση με 29 βαθμούς ο ΟΦΗ, έχει στόχο την παρουσία του στα playoffs 5-8 και αυτή την στιγμή βρίσκεται στο +1 από τον 9ο Βόλο

16:49 | 14.03.2026

Με νίκη σήμερα, ο Ολυμπιακός θα ανέβει μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας και θα περιμένει τα αυριανά ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός (18:00) και Ατρόμητος - ΑΕΚ (19:30)

16:47 | 14.03.2026

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, ισόβαθμος με τον ΠΑΟΚ

16:47 | 14.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα ΟΦΗ – Ολυμπιακός για την 25η αγωνιστική στη Super League

16:47 | 14.03.2026
