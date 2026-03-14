ΟΦΗ – Ολυμπιακός: Για το διπλό κορυφής οι Πειραιώτες στο Παγκρήτιο

Ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο για την 25η αγωνιστική της Super League (14/03/26, 17:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) και αναμένεται μεγάλη μάχη με τις δύο ομάδες να έχουν ανάγκη τους βαθμούς.

Ο Ολυμπιακός αν πάρει το τρίποντο κόντρα στον ΟΦΗ θα πατήσει στην κορυφή, έστω και προσωρινά, και θα περιμένει τα αποτελέσματα της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, που αντιμετωπίζουν τον Ατρόμητο εκτός έδρας (15/03/26, 19:30) και το Λεβαδειακό εντός έδρας (15/03/26, 18:00) αντίστοιχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή τη στιγμή η Ένωση είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 56 βαθμούς και ακολουθούν οι Θεσσαλονικείς και οι Πειραιώτες με 54. Ο ΟΦΗ είναι στην 6η θέση, αλλά είναι μόλις στο + από την 9η και θέλει να πάρει κάτι από το παιχνίδι.

Ο Μεντιλίμπαρ έχει να διαχειριστεί τις απουσίες των Μπρούνο και Έσε, ενώ ο Κόντης δε θα έχει στη διάθεσή του, τους Γκονζάλεθ, Καραχάλιο και Θεοδοσουλάκη.

Στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 3-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ επικράτησε 3-0 στην παράταση του τελικού του Betsson Super Cup επί των Κρητικών στο Παγκρήτιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Νέιρα, Φούντας, Ρομάνο, Σενγκέλια, Νους, Σαλσέδο, Ισέκα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Μιχάλης Ματσούκας με βοηθούς τους Γιώργο Στεφανή και Αχιλλέα Νίκζα. 4ος είναι ο Κωνσταντίνος Κατοίκος. Στο VAR θα βρίσκεται ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τον Φώτη Πολυχρόνη.