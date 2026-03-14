ΟΦΗ – Ολυμπιακός: Ο Ταρέμι άφησε το πέναλτι στον Μουζακίτη για το πρώτο γκολ του στη σεζόν

Αξιοσημείωτη ενέργεια από τον Ιρανό επιθετικό του Ολυμπιακού
Ο Χρήστος Μουζακίτης
Ο Χρήστος Μουζακίτης εκτελεί το πέναλτι κόντρα στον ΟΦΗ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Χρήστος Μουζακίτης πέτυχε το πρώτο φετινό του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 της ομάδας του στην έδρα του ΟΦΗ, χάρη και στην… παραχώρηση του Αχμέντ Ταρέμι.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι με τον Αχμέντ Ταρέμι να ανατρέπεται στις καθυστερήσεις του αγώνα και ο Χρήστος Μουζακίτης ανέλαβε την εκτέλεση, σκοράροντας το τρίτο γκολ των Πειραιωτών στο ματς.

Την μπάλα για την εκτέλεση πήρε αρχικά ο Ιρανός επιθετικός, αλλά στη συνέχεια την έδωσε στον νεαρό μέσο του Ολυμπιακού, προσφέροντάς του την ευκαιρία να κάνει… σεφτέ στη φετινή Super League.

Ο Μουζακίτης εκτέλεσε σωστά και άνοιξε… λογαριασμό στη σεζόν.

Αθλητικά
