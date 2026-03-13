ΟΦΗ – Ολυμπιακός: Χωρίς Σαντιάγκο Έσε και Αντρέ Λουίζ η αποστολή των Πειραιωτών για την Κρήτη

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην 24η αγωνιστική της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για την Κρήτη.

Εκτός έμεινε οι τραυματίας Σαντιάγκο Έσε, ο τιμωρημένος Μπρούνο και ο Αντρέ Λουίζ, με τον Ολυμπιακό αν μην έχει όμως άλλες σημαντικές απουσίες και να ελπίζει σε διπλό πρωτιάς στην Κρήτη, κόντρα στον ΟΦΗ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.