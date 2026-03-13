Αθλητικά

ΟΦΗ – Ολυμπιακός: Χωρίς Σαντιάγκο Έσε και Αντρέ Λουίζ η αποστολή των Πειραιωτών για την Κρήτη

Με απουσίες στην Κρήτη ο Ολυμπιακός
Ο Έσε
Ο Έσε πριν γίνει αναγκαστική αλλαγή στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην 24η αγωνιστική της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για την Κρήτη.

Εκτός έμεινε οι τραυματίας Σαντιάγκο Έσε, ο τιμωρημένος Μπρούνο και ο Αντρέ Λουίζ, με τον Ολυμπιακό αν μην έχει όμως άλλες σημαντικές απουσίες και να ελπίζει σε διπλό πρωτιάς στην Κρήτη, κόντρα στον ΟΦΗ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
1
2
3
4
5
255
98
97
88
66
Newsit logo
Newsit logo