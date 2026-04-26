ΟΦΗ: Τη Δευτέρα η γιορτή στο Ηράκλειο για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Το ανοιχτό πούλμαν του ΟΦΗ θα αναχωρήσει στις 18:00 από το Γεντί Κουλέ
Οι οπαδοί του ΟΦΗ
Οι οπαδοί του ΟΦΗ στην Κρήτη / EUROKINISSI

Το πάρτι του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα συνεχιστεί στο Ηράκλειο.

Το απόγευμα της Δευτέρας (27/4/2026) θα πραγματοποιηθεί η πορεία των παικτών του ΟΦΗ από το Γεντί Κουλέ προς το κέντρο του Ηρακλείου, προκειμένου όλη η πόλη να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson από την ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Ο λόγος που η γιορτή θα γίνει τη Δευτέρα είναι για να περιμένει ο ΟΦΗ και τους τελευταίους φιλάθλους που επιστρέφουν στην Κρήτη από τον Βόλο.

Το ανοιχτό πούλμαν του ΟΦΗ θα αναχωρήσει στις 18:00 από το Γεντί Κουλέ και θα περάσει από την Πλατεία Ελευθερίας και από διάφορα άλλα κεντρικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου.

