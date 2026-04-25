ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 2-3: Οι Κρητικοί κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας Betsson στο Πανθεσσαλικό με εκτέλεση πέναλτι του Ισέκα στην παράταση

Τεράστιος ΟΦΗ! 39 χρόνια μετά τον θρίαμβο του 1987, οι Κρητικοί πανηγύρισαν το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας Betsson στην 100ετή ιστορία τους. Στην τέταρτη παρουσία της σε τελικό, η ομάδα του Χρήστου Κόντη νίκησε τον ΠΑΟΚ στην παράταση (2-3) με τον Ισέκα να βάζει με εκτέλεση πέναλτι το “χρυσό” γκολ. Ο Γερεμέγεφ έκανε το 2-2 στο 90+7′.

Αν και αουτσάιντερ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΠΑΟΚ, ο ΟΦΗ κατάφερε να βγάλει… ψυχή, ανέτρεψε το σκορ μετά το γκολ του Μιχαηλίδη, δέχθηκε την ισοφάριση -που έστειλε το ματς στην παράταση- στο 90+7′ αλλά δεν “λύγισε” ούτε τότε. Οι παίκτες του Κόντη το πάλεψαν μέχρι τέλους, είδαν τον Χατσίδη να κάνει χέρι και το VAR να φωνάζει τον διαιτητή να τσεκάρει τη φάση, με τον Ισέκα να σκοράρει στη λήξη του πρώτου μέρους της παράτασης και να δίνει στην ομάδα τον τίτλο.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson δίνει στον ΟΦΗ και το “καλό” ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League (playoffs), εξασφαλίζοντάς του όμως μια θέση στη League Phase του Conference League.

Η αναμέτρηση…

Ο ΠΑΟΚ είχε από τα πρώτα λεπτά του αγώνα τον έλεγχο των κινήσεως στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ψάχνοντας από νωρίς τον δρόμο προς τα δίχτυα του ΟΦΗ. Μόλις στο 3′ και μετά από εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς, ο Κεντζιόρα πήρε τη δύσκολη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Χριστογεώργου.

Ο ΟΦΗ είχε παθητικό ρόλο, δέχθηκε την πίεση του ΠΑΟΚ και δεν μπόρεσε να βρει τα “πατήματά” του στον αγωνιστικό χώρο του Πανθεσσαλικου. Με τους Τάισον και Κωνσταντέλια να ξεχωρίζουν, ο “δικέφαλος” ανέβασε “στροφές” και στο 14′ άνοιξε το σκορ, εκμεταλλευόμενος μια στατική φάση. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά, ο Κεντζιόρα πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Γιάννης Μιχαηλίδης αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 1-0.

Για αρκετά λεπτά, ο ΠΑΟΚ έδειξε να έχει το… πάνω χέρι στον τελικό, φτάνοντας με μεγάλη ευκολία στη μεγάλη περιοχή του Χριστογεώργου, χωρίς όμως να φτιάξει κάποια μεγάλη φάση. Στο 28 και στην πρώτη του σοβαρή ευκαιρία το ματς, ο ΟΦΗ έφερε το ματς στα ίσα. Ο Σενγκέλια έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Φούντας πλάσαρε πάνω στον Κεντζιόρα και στην επαναφορά -με πλασέ- νίκησε τον Τσιφτσή για το 1-1.

Έχοντας πλέον καλύτερη ψυχολογία, οι παίκτες του ΟΦΗ έβγαλαν περισσότερη ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που τους βοήθησε και στο να διορθώνουν τα λάθη που έκαναν στην κυκλοφορία της μπάλας, πιέζοντας άμεσα τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Σε αυτό το διάστημα, οι Θεσσαλονικείς είχαν ένα καλό σουτ του Ζίβκοβιτς. Στο 40′ όμως οι Κρητικοί λίγο έλειψε να πάρουν προβάδισμα στο σκορ, με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Ο Σενγκέλια μοίρασε για τον Φούντα που εκτέλεσε με τη μια από το ύψος του πέναλτι, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Τσιφτσή.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στο φινάλε του πρώτου μέρους. Στο 44′ ο Κωνσταντέλιας είδε την μπάλα να σκάει μπροστά του και να του στρώνεται έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΟΦΗ, δοκίμασε ένα φαλτσαριστό σουτ με την μπάλα να περνάει ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χριστογεώργου.

Οι δυο ομάδες μπήκαν δυνατά στην επανάληψη και χωρίς κάποια αλλαγή. Στο 47′ η μπάλα πέρασε για λίγο άουτ στο σουτ του Τάισον, στο επόμενο λεπτό ο Νους δεν έπιασε “γεμάτα” ένα σουτ από το σημείο του πέναλτι -κι έτσι ο Τσιφτσής μπλόκαρε- αλλά στο 50′ ο ΟΦΗ έφτασε στο 1-2 με σκόρερ τον Αργεντινό. Μετά από γέμισμα του Σενγκέλια, ο Σαλσίδο με κεφαλιά πάσα βρήκε στον Νους, αυτός έκανε το κοντρόλ με το στήθος και με προβολή νίκησε τον Τσιφτσή, στέλνοντας την μπάλα στο βάθος της εστίας του ΠΑΟΚ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε άμεσα σε τρεις αλλαγές (έξω οι Μεϊτέ, Μύθου και Τάισον, μέσα οι Χατσίδης, Γερεμέγεφ και Ζαφείρης) κάνοντας τον ΠΑΟΚ πιο επιθετικό. Την ίδια στιγμή, ο ΟΦΗ έδειξε να βγάζει κούραση και προβλήματα με κράμπες, με τον Χρήστο Κόντη να κάνει με τη σειρά του αλλαγές (εκτός Νους και Φούντας, μέσα Θεοδοσουλάκης και Αποστολάκης). Αμεσα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ προχώρησε σε νέες αλλαγές (έξω οι Ζίφκοβιτς και Οζντόεφ, μέσα οι Καμαρά και Πέλκας), βγάζοντας έτσι όλους τους παίκτες του που προέρχονταν από τραυματισμό και δεν είχαν ρυθμό.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει και στο 88′ άγγιξε την ισοφάριση. Από εκτέλεση φάουλ, ο Κεντζιόρα με κεφαλιά γύρισε την μπάλα στη μικρή περιοχή. Σε μια αναμπουμπούλα, η πήρε τροχιά προς την εστία, με τον Κωστούλα να διώχνει τελευταία στιγμή, εκατοστά πριν περάσει τη γραμμή.

Με το ματς να μπαίνει στις καθυστερήσεις του, ο ΟΦΗ προχώρησε σε νέες αλλαγές, βάζοντας τον Λίνο στη θέση του τερματοφύλακα Χριστογεώργου που έπαιξε για αρκετά λεπτά με πρόβλημα. Ο βοηθός διαιτητή έδειξε 15 λεπτά καθυστερήσεις, με τον ΠΑΟΚ να πιέζει και να βρίσκει την ισοφάριση στο 7ο λεπτό του έξτρα χρόνου! Ο Μαντί Καμαρά ελίχθηκε ωραία στην περιοχή του ΟΦΗ, αποφεύγοντας δύο αντιπάλους και φέρνοντας την μπάλα μπροστά του, έκανε το παράλληλο γύρισμα στη μικρή περιοχή με τον Γερεμέγεφ να σκοράρει προ κενής εστίας.

Το ματς έφτασε έτσι στην παράταση. Με την ψυχολογία πλέον με το μέρος του, ο ΠΑΟΚ έψαξε για το γκολ που θα του έδινε το τρόπαιο. Ο Λουτσέσκου όμως είδε τον Καμαρά -που είχε δώσει άλλη πνοή στην ομάδα- να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού, με τον Μπιάνκο να μπαίνει στη θέση του, στο 96′. Η κούραση ήταν εμφανέστατη και στις δυο ομάδες, αλλά στο 105+1′ οι Κρητικοί χαμογέλασαν! Ο Σενγκέλια έκανε ένα κοντρόλ προσπάθησε να αποφύγει τον Χατσίδη, αλλά ο παίκτης των Θεσσαλονικέων έκανε χέρι. ο διαιτητής Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι αλλά το VAR τον κάλεσε να δει τη φάση κι έτσι είδε την παράβαση. ο Ισέκα που πέρασε με την έναρξη της παράτασης ήταν εύστοχος και έκανε το 2-3 που έφωσε στον ΟΦΗ τον τίτλο!

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Καραγκιοζόπουλος

4ος: Βεργέτης

VAR: Παπαπέτρου

AVAR: Φωτιάς