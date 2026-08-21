ΟΦΗ: Το μαγικό ραβδί του Χρήστου Κόντη και οι 9 Έλληνες

Ο ΟΦΗ είναι με διαφορά η πιο φορμαρισμένη ελληνική ομάδα. Υπό τις οδηγίες του μαέστρου Χρήστου Κόντη, οι Κρητικοί έχουν προλάβει μέσα σε λίγους μήνες να πανηγυρίσουν δύο τρόπαια, ενώ είναι έτοιμοι να αγωνιστούν και στη League Phase του Europa League.

Ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος του ΟΦΗ δεν θα μπορούσε να πιστέψει όλα όσα γίνονται στην ομάδα τους τελευταίους μήνες. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι μετά τον ερχομό του Χρήστου Κόντη στην Κρήτη μεσούσης της περασμένης χρονιάς, οι Κρητικοί θα είχαν κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup Superbet, θα αγωνιζόντουσαν στα πλέι οφ του Europa League, έχοντας εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία, αλλά και θα κέρδιζαν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι τους με 3-0 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας μπροστά σε 15.000 φιλάθλους του.

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Ο ΟΦΗ είναι η ελληνική ομάδα που βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση και αυτό το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Χρήστο Κόντη, ο οποίος παρέδωσε ακόμα ένα masterclass στο παιχνίδι με τους Βούλγαρους.

Οι Κρητικοί άντεξαν στην πίεση στο πρώτο ημίχρονο και στη συνέχεια χτύπησαν στις αντεπιθέσεις, διαλύοντας την αντίπαλη ομάδα.

Σε αντίθεση, μάλιστα, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, ο Έλληνας τεχνικός όταν είδε την ομάδα του να πιέζεται από την ΤΣΣΚΑ, δεν φοβήθηκε να “θυσιάσει” τον σκόρερ Φούντα και τον πολύπειρο Μπουχαλάκη για τους Καραχάλιο και Ντίκμαν, με τον Αποστολάκη να μεταφέρεται μπροστά, “σβήνοντας” τους Βούλγαρους.

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Πέρα από την εξαιρετική δουλειά του Χρήστου Κόντη στον πάγκο, ο ΟΦΗ οφείλει πολλά και στην άκρως ποιοτική επιθετική του γραμμή. Η ταυτόχρονη παρουσία των Αϊτόρ, Φούντα και Νους μπορεί να αναστατώσει οποιαδήποτε άμυνα. Σ’ αυτούς αναμένεται να προστεθεί, μάλιστα, και ένας σέντερ φορ ακόμα που θα πλαισιώσει τον Ισέκα.

Το αξιοσημείωτο για τον ΟΦΗ είναι ότι έχει καταφέρει να γράψει ιστορία, έχοντας στην ενδεκάδα του 9 Έλληνες παίκτες! Είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που το κάνει αυτό, με τους Νους και Αϊτόρ να είναι οι μόνοι ξένοι ενδεκαδάτοι.

Η ενδεκάδα που ξεκίνησε ο ΟΦΗ το παιχνίδι κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Σιέλης, Πούγγουρας, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αθανασίου, Νους, Αϊτόρ, Φούντας.

Ο ΟΦΗ και η Κρήτη ετοιμάζεται να ζήσει μεγαλύτερες βραδιές, ίσως ακόμη μεγαλύτερες από αυτές που βίωνε το 90′. Η αρμάδα του Χρήστου Κόντη είανι έτοιμη να μπει και στην ευρωπαϊκή ελίτ των πολλών εκατομμυρίων, αρκεί να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση στη ρεβάνς της Βουλγαρίας.