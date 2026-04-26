ΟΦΗ: Υποδοχή ηρώων στην Κρήτη για τους Κυπελλούχους Ελλάδας

O ΟΦΗ ήταν ο μεγάλος νικητής στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και με τη νίκη του με 3-2 επί του ΠΑΟΚ έγραψε ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έβγαλε στους δρόμους το Ηράκλειο της Κρήτης.

Με τη λήξη του ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, χιλιάδες οπαδοί των Κρητικών έκαναν τη… νύχτα μέρα στο Ηράκλειο και περίμεναν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, για την άφιξη της ομάδας στο αεροδρόμιο.

Εκεί υπήρξε υποδοχή… ηρώων, με αποθέωση στους παίκτες του Χρήστου Κόντη, ενώ ο ίδιος ο Έλληνας προπονητής έγινε αντικείμενο λατρείας και τον πέταξαν στον αέρα, σε μία φοβερή στιγμή στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο ΟΦΗ κατέκτησε μόλις το δεύτερο Κύπελλο της ιστορίας του.