Αθλητικά

ΟΦΗ: Υποδοχή ηρώων στην Κρήτη για τους Κυπελλούχους Ελλάδας

Ανεπανάληπτες στιγμές στην Κρήτη μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson από τον ΟΦΗ
Οι οπαδοί του ΟΦΗ στην Κρήτη / EUROKINISSI

ΟΦΗ ήταν ο μεγάλος νικητής στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και με τη νίκη του με 3-2 επί του ΠΑΟΚ έγραψε ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έβγαλε στους δρόμους το Ηράκλειο της Κρήτης.

Με τη λήξη του ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, χιλιάδες οπαδοί των Κρητικών έκαναν τη… νύχτα μέρα στο Ηράκλειο και περίμεναν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, για την άφιξη της ομάδας στο αεροδρόμιο.

Εκεί υπήρξε υποδοχή… ηρώων, με αποθέωση στους παίκτες του Χρήστου Κόντη, ενώ ο ίδιος ο Έλληνας προπονητής έγινε αντικείμενο λατρείας και τον πέταξαν στον αέρα, σε μία φοβερή στιγμή στους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο ΟΦΗ κατέκτησε μόλις το δεύτερο Κύπελλο της ιστορίας του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
118
56
56
48
45
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo