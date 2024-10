Οι αρχηγοί των ομάδων της Euroleague ανυπομονούν να δουν τον Εβάν Φουρνιέ στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός απέκτησε φέτος τον Εβάν Φουρνιέ σε μία μετεγγραφική “βόμβα” που έκανε αίσθηση στη Euroleague, με τους αρχηγούς των ομάδων της διοργάνωσης να ανυπομονούν πλέον να τον δουν στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Σε σχετική έρευνα της Euroleague, οι αρχηγοί των 18 ομάδων ψήφισαν τον Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού, ως πιο συναρπαστικό νεοεισερχόμενο στη διοργάνωση, σε ποσοστό 27,78%.

Αντίστοιχα, ο Ντόντα Χολ της Μπασκόνια κέρδισε την ψηφοφορία για τον κορυφαίο στα καρφώματα, ο Έντι Ταβάρες για τον αντίπαλο που θα ήθελαν συμπαίκτη και ο Μάικ Τζέιμς για τον παίκτη που είναι πιο δύσκολο να σταματήσουν. Τον Αμερικανό γκαρντ της Μονακό επέλεξαν μάλιστα 1 στους 2 αρχηγούς της Euroleague.

