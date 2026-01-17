Συμβαίνει τώρα:
Οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης κούνησαν λευκά μαντήλια στο ημίχρονο του αγώνα με τη Λεβάντε

Έντονες αποδοκιμασίες στο πρόσωπο του Φλορεντίνο Πέρεθ
Τα λευκά μαντήλια στο «Μπερναμπέου»
Τα λευκά μαντήλια στο «Μπερναμπέου»

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 2-0 τη Λεβάντε, όμως στο πρώτο ημίχρονο η εικόνα της δεν ήταν καλή (0-0) και οι φίλαθλοι της ομάδας αποδοκίμασαν έντονα τον Πέρεθ και τους παίκτες της ομάδας.

Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να κουνήσουν λευκά μαντήλια ως συμβολική κίνηση για τους υπαίτιους για την κακή εικόνα της Ρεάλ Μαδρίτης στο πρώτο μισό της σεζόν, αλλά και για την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Πέρεθ και ο Βινίσιους ήταν οι βασικοί στόχοι των αποδοκιμασιών των οπαδών της «Βασίλισσας», μιας και θεωρούνται οι βασικοί υπεύθυνοι της φυγής του Ισπανού προπονητή, μετά από λίγους μήνες στα ηνία της ομάδας.

 

Ο Αρμπελόα στη συνέντευξη Τύπου σχολίασε τις αποδοκιμασίες στο πρόσωπο του Πέρεθ λέγοντας ότι «όσοι αποδοκιμάζουν τον Φλορεντίνο δεν είναι άνθρωποι που αγαπούν τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Κατά την αναγγελία των ενδεκάδων του αγώνα ο Βινίσιους δέχτηκε έντονες αποδοκιμασίες και ο Εμπαπέ έσπευσε να τον εμψυχώσει για να μην πέσει ψυχολογικά και να μπορεί να είναι σε καλή κατάσταση κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

 

Ο Εμπαπέ και ο Ασένσιο «καθάρισαν» στο δεύτερο ημίχρονο για τους μερένχες και έφεραν ξανά τα χαμόγελα στα πρόσωπα των ανθρώπων της Ρεάλ.

